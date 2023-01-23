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Сбер спрогнозирует природные бедствия и экономический ущерб от них на основе моделей искусственного интеллекта

23 января 2023 14:44
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Некоторые модели уже применяются в работе, ещё несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году.

Сбер разработал собственные модели прогнозирования климатических риск-событий (пожаров, наводнений, штормов, таяния вечной мерзлоты) и расчёта их экономических последствий с использованием инструментов ИИ для дальнейшей автоматизации кредитного процесса. Некоторые модели уже применяются в работе, ещё несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году.

Согласно недавнему докладу ЦБ, изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды остаются одними из наиболее серьезных вызовов текущего десятилетия. Россия особенно уязвима к климатическим рискам вследствие наличия территорий в разных климатических поясах, в том числе обширной арктической зоны, наиболее подверженной изменению климата, а также из-за углеродоёмкости экономики и преобладания в экспорте продукции с высоким углеродным следом. Два ключевых фактора обуславливают подверженность российской экономики и корпоративного сектора влиянию высоких климатических рисков.

Сбер активно вовлечён в реализацию стратегии декарбонизации экономики России, работая над решениями для корпоративного бизнеса, которые помогают управлять физическими климатическими рисками. Одним из таких решений Сбера и являются модели прогнозирования климатических рисков, которые автоматизируют их оценку и снижают неопределённость, а также модели оценки убытков от таких рисков, которые позволяют клиентам точно оценить возможные потери.

Например, модель оценки рисков сельского хозяйства в связи с тем или иным стихийным бедствием помогает предвидеть риск дефолта клиента, рассчитать возможный ущерб и страховой риск, а модель прогнозирования пожаров – предсказать пожароопасную обстановку и помочь в планировании ресурсов. Часть моделей прогнозирования с помощью ИИ (например, модели по прогнозированию пожаров и таянию вечной мерзлоты), разработанных Сбером, уже применяются в работе, и еще несколько в течение 2023 года планируется ввести в эксплуатацию.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы проанализировали множество климатических исследований и увидели, что, к сожалению, количество стихийных бедствий в стране и мире растёт: за последние 60 лет пожары стали происходить в 6,5 раза чаще, волны жары и холода – в 10 раз, наводнения – в 12 раз. Отдельная проблема для нашей страны – деградация вечной мерзлоты. 65% территории России покрыто мерзлотой, в зоне риска более 50% ВВП России – это промышленная и транспортная инфраструктура, объекты энергетики, здания и так далее. Эти системные риски при накоплении эффекта представляют серьёзную угрозу для нашей экономики. Мы научились прогнозировать такие риски и уже провели стресс-тестирования. Собственные модели Сбера на основе искусственного интеллекта прогнозируют риск-события и вероятный ущерб от них. Они позволят точно рассчитывать кредитные и страховые риски банка, а нашим клиентам помогут выстраивать стратегию своего развития».

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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