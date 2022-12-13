Сбер предоставит клиентам бесплатный доступ в бизнес-залы

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С середины декабря клиентам с пакетами услуг Sber Private Banking и СберПервый будет предоставлена услуга безлимитного посещения более 100 бизнес-залов по России и за рубежом в новом формате.

В аэропортах и на железнодорожных вокзалах клиенты Сбера могут ожидать рейс в залах повышенного комфорта, пользоваться бесплатным Wi-Fi, переговорными комнатами и другими преимуществами.

Предоставление доступа в бизнес-залы осуществляется в партнерстве с платежной системой «Мир» на базе программы ·ON·PASS от российской IT-платформы MILEONAIR.

Теперь для посещения залов из предлагаемой программы достаточно предоставить QR-код или номер участника программы ·ON·PASS, размещенные в Сбербанк Онлайн или на сайте партнера. Предъявлять карту или оплачивать посещение больше не нужно.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

"Для нас очень важно обеспечить клиентам доступ в бизнес-залы, который был утрачен в результате введённых ограничений. Мы приветствуем инициативу наших партнёров, которую, я уверен, тепло примут наши часто путешествующие клиенты".

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир»:

"Технологии платежной системы «Мир» и экспертиза наших партнеров позволяют нам предложить клиентам новый удобный сервис и обеспечить им возможность путешествовать и совершать деловые поездки с привычным комфортом".

Фото: ru.freepik.com