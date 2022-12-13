Сбер предоставит клиентам бесплатный доступ в бизнес-залы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Проводится проверка.
Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
При этом все картины на выставке были репликами.
Активистки движения против косметики облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге
Он работал главным редактором журнала «Искусство кино», являлся главой Госкино РФ, преподавал во ВГИКе.
Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев
До 23:59 (мск) 18 декабря.
Голосуй за Студвесну: участвовать может абсолютно каждый
Обновленная "Кама" будет модернизирована в соответствии с духом времени.
Серийное производство популярных в 1990-х годах велосипедов "Кама" начнется в Перми в 2023 году
В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 10 стран.
Елизавета Абрамова из Самарской области - бронзовый призер Кубка мира по боксу среди нефтяных стран
На встрече обсуждался ход исполнения государственной программы по социальной газификации.
Дмитрий Азаров провел заседание регионального штаба по социальной газификации
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области.
Руководитель департамента ветеринарии Самарской области уволен в связи с утратой доверия
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.77
0.39
EUR 66.27
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер предоставит клиентам бесплатный доступ в бизнес-залы

13 декабря 2022 19:21
197
Предоставление доступа в бизнес-залы осуществляется в партнерстве с платежной системой «Мир».

С середины декабря клиентам с пакетами услуг Sber Private Banking и СберПервый будет предоставлена услуга безлимитного посещения более 100 бизнес-залов по России и за рубежом в новом формате.

В аэропортах и на железнодорожных вокзалах клиенты Сбера могут ожидать рейс в залах повышенного комфорта, пользоваться бесплатным Wi-Fi, переговорными комнатами и другими преимуществами.

Предоставление доступа в бизнес-залы осуществляется в партнерстве с платежной системой «Мир» на базе программы ·ON·PASS от российской IT-платформы MILEONAIR.

Теперь для посещения залов из предлагаемой программы достаточно предоставить QR-код или номер участника программы ·ON·PASS, размещенные в Сбербанк Онлайн или на сайте партнера. Предъявлять карту или оплачивать посещение больше не нужно.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

"Для нас очень важно обеспечить клиентам доступ в бизнес-залы, который был утрачен в результате введённых ограничений. Мы приветствуем инициативу наших партнёров, которую, я уверен, тепло примут наши часто путешествующие клиенты".

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир»:

"Технологии платежной системы «Мир» и экспертиза наших партнеров позволяют нам предложить клиентам новый удобный сервис и обеспечить им возможность путешествовать и совершать деловые поездки с привычным комфортом".

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участники будут обсуждать ключевую тему «Патриотизм в цифровой среде».
13 декабря 2022  18:05
В Самаре состоялось открытие IV Форума по цифровой дипломатии
254
О том, какие меры должен принять регион, чтобы люди своевременно получили выплаты, шла речь на внеочередном заседании Правительства Самарской области.
13 декабря 2022  14:59
С 1 января 2023 года семьи с детьми начнут получать единое пособие
246
Депутаты городской думы утвердили  скорректированную Cтратегию социального-экономического развития Самары до 2025 года. 
13 декабря 2022  13:02
Депутаты городской думы утвердили  скорректированную Cтратегию социального-экономического развития Самары до 2025 года
955
15 декабря в Самаре открывается ледовая площадка на площади Славы
13 декабря 2022  12:11
15 декабря в Самаре открывается ледовая площадка на площади Славы
233
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
12 декабря 2022  12:23
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
335
Весь список