Сбер предлагает специальные условия по СберКартам к «Зелёному дню»

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В Сбере совсем скоро стартует акция «Зелёный день», приуроченная к дню рождения банка. В рамках акции Сбер и его партнеры готовят специальные предложения для своих клиентов.

Недавно в компании сообщили, что для владельцев СберКарт как дебетовых, так и кредитных с 10 по 12 ноября будут действовать особые условия. Так владельцы таких карт будут получать повышенный кешбэк бонусами за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера. А для обладателей подписки СберПрайм+ и клиентов СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking будут начисляться еще более высокие бонусы.

А для тех, кто впервые откроет кредитную СберКарту с 10 по 12 ноября, будет действовать специальная ставка на все операции, совершенные до 31 декабря 2022 года. Так же в пресс-службе Сбера сообщили, что для тех, кто оформит дебетовую или кредитную СберКарту в эти даты, получение повышенных бонусов продлили до 31 декабря.

Также в Сбербанке напомнили, что кредитная СберКарта по версии Frank RG является самой выгодной в стране.