Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время в регионе обсуждается введение системы паспортов коллективного иммунитета для предприятий с охватом вакцинацией не менее 60% работников.
В Самарской области обсуждают возможность введения COVID-паспортов
Руководитель департамента вручил государственные награды Самарской области и награды Губернатора Самарской области.
В Самаре чествовали лучших работников почтовой отрасли
5000 рублей ежемесячно.
Городские стипендии за достижения в сфере культуры и искусства  получат 50 юных самарцев
Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре
Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре
Супружеские пары, которые внесли вклад в укрепление традиционных семейных ценностей и в общественную жизнь города.
Елена Лапушкина наградила супружеские пары медалью «За любовь и верность» 
Развеял мифы заведующий инфекционными отделениями №1 и №2 клиник СамГМУ Дмитрий Константинов.
ЦУР СО собрал 7 популярных мифов о вакцинации
Она сдавала экзамен по русскому языку, математике, биологии и информатике.
Школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет
В ходе встречи были рассмотрены программы производства и ремонта двигателей «НК» для газовой отрасли и технического развития изделий для газоперекачивающих агрегатов.
ОДК-Кузнецов и «Газпром» провели совещание по вопросам стратегического сотрудничества
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре

9 июля 2021 16:32
120
Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре

Сбербанк открыл первый офис нового формата в Самаре на улице Мичурина, 52. Теперь наряду с финансовыми услугами клиенты банка смогут воспользоваться популярными решениями экосистемы Сбера. Подобный офис – первый в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка, и, как было отмечено на открытии, отрадно, что он появился в одном из самых красивых городов России – в Самаре.

В новом офисе клиентам продолжат предоставлять прежние финансовые услуги, но само пространство офиса стало ещё более открытым и безбарьерным. Теперь все традиционные и новые услуги можно получить в любом, удобном для клиента месте офиса за чашкой кофе, которую можно купить непосредственно в Сбере. Сменился и
привычный облик банкоматов: обновленные терминалы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера.
Есть также комфортные зоны для партнерской и дружеской встречи. Гости офиса могут отдохнуть от шума города и воспользоваться сервисами экосистемы Сбера. Обустроена и игровая зона для детей, и пеленальная комната. Новый офис также оборудован для маломобильных посетителей.


«Сбер переосмыслил саму сущность банковского отделения. Мы расширяем границы и создаем совершенно другое представление о клиентском сервисе. Пространство офисов становится еще более открытым, трансформируемым и безбарьерным», – рассказал Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка.
Новый офис открывает путь к вселенной экосистемы Сбера. Так, появилась зона, где можно протестировать умные устройства Sber – SberPortal, SberBox, а также смарт-лампы и смарт-розетки, подключиться к мультимедийному сервису Okkо, к мобильному оператору СберМобайл и получить заказ из СберМегаМаркета или другого маркетплейса через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, в котором также можно отправить или получить любую другую посылку.

В штате офиса трудятся порядка 25 сотрудников. Менеджеры Сбера в комфортной среде помогут посетителю разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший его сервис или провести финансовую операцию.


Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов также посетил обновленный офис Сбера в Самаре.
«Я абсолютно уверен, что данное пространство будет востребовано жителями нашего города, гостями, и люди, приходя сюда, могут не только получить банковские услуги, но и воспользоваться сервисами экосистемой Сбера, удовлетворить свои потребности в бизнесе и отдыхе, найти новые решения», – подчеркнул Владислав Зотов.

Фото по теме
Теги: новый формат офис сбер СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
44 млн клиентов СберБанка подключили услугу уведомлений по вкладам и счетам
09 июля 2021, 12:16
44 млн клиентов СберБанка подключили услугу уведомлений по вкладам и счетам
С помощью push- и СМС-оповещений клиент получает полную картину о состоянии своих сбережений в моменте.  Финансы и Банки
177
СберБанк присоединяется к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
09 июля 2021, 09:59
СберБанк присоединяется к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
Срок действия программы — до 1 октября 2021 года. Финансы и Банки
298
СберБанк отменил комиссию для переводов за рубеж
06 июля 2021, 12:27
СберБанк отменил комиссию для переводов за рубеж
Отправитель теперь может прямо в приложении проверить статус зачисления платежа, уточнить реквизиты или направить запрос на отмену перевода. Финансы и Банки
543
В центре внимания
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
9 июля 2021  13:23
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
228
Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре
9 июля 2021  13:09
Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре
382
В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область
9 июля 2021  13:03
В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область
209
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
477
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
8 июля 2021  12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
387
Весь список