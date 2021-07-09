Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре

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Сбербанк открыл первый офис нового формата в Самаре на улице Мичурина, 52. Теперь наряду с финансовыми услугами клиенты банка смогут воспользоваться популярными решениями экосистемы Сбера. Подобный офис – первый в регионах присутствия Поволжского банка Сбербанка, и, как было отмечено на открытии, отрадно, что он появился в одном из самых красивых городов России – в Самаре.

В новом офисе клиентам продолжат предоставлять прежние финансовые услуги, но само пространство офиса стало ещё более открытым и безбарьерным. Теперь все традиционные и новые услуги можно получить в любом, удобном для клиента месте офиса за чашкой кофе, которую можно купить непосредственно в Сбере. Сменился и

привычный облик банкоматов: обновленные терминалы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера.

Есть также комфортные зоны для партнерской и дружеской встречи. Гости офиса могут отдохнуть от шума города и воспользоваться сервисами экосистемы Сбера. Обустроена и игровая зона для детей, и пеленальная комната. Новый офис также оборудован для маломобильных посетителей.



«Сбер переосмыслил саму сущность банковского отделения. Мы расширяем границы и создаем совершенно другое представление о клиентском сервисе. Пространство офисов становится еще более открытым, трансформируемым и безбарьерным», – рассказал Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Новый офис открывает путь к вселенной экосистемы Сбера. Так, появилась зона, где можно протестировать умные устройства Sber – SberPortal, SberBox, а также смарт-лампы и смарт-розетки, подключиться к мультимедийному сервису Okkо, к мобильному оператору СберМобайл и получить заказ из СберМегаМаркета или другого маркетплейса через пункт выдачи и постамат СберЛогистики, в котором также можно отправить или получить любую другую посылку.

В штате офиса трудятся порядка 25 сотрудников. Менеджеры Сбера в комфортной среде помогут посетителю разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший его сервис или провести финансовую операцию.



Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов также посетил обновленный офис Сбера в Самаре.

«Я абсолютно уверен, что данное пространство будет востребовано жителями нашего города, гостями, и люди, приходя сюда, могут не только получить банковские услуги, но и воспользоваться сервисами экосистемой Сбера, удовлетворить свои потребности в бизнесе и отдыхе, найти новые решения», – подчеркнул Владислав Зотов.