Сбер опубликовал ESG-отчёт по итогам 2022 года: портфель ответственного финансирования достиг 1,3 трлн рублей

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Сбер опубликовал ESG-отчёт по итогам 2022 года в соответствии Принципам ответственного банкинга Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде, Принципам Глобального договора ООН, Целям устойчивого развития ООН и рекомендациям Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом.

С полной версией отчёта о соблюдении банком ESG-принципов и инициативах в области ESG и устойчивого развития за 2022 год можно ознакомиться на сайте Сбера .

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сфера ESG требует не только максимальной вовлеченности, но и максимальной прозрачности. Поэтому важный аспект работы Сбера в этом направлении — честно и открыто рассказывать о том, что и как мы делаем в части ESG, какие цели перед собой ставим и как их достигаем. Это уже второй наш отчёт международного уровня. Он детально отражает ход ESG-трансформации Сбера и показывает результаты наших усилий, которые мы регулярно измеряем через призму стратегии и систему ключевых показателей».

ESG -портрет Сбера : к лючевые результаты отчёта

Ответственное финансирование и нефинансовые ESG-продукты

Сбер выступает драйвером ESG-повестки и одним из пионеров направления ответственного финансирования в России. Банк предоставляет клиентам востребованные ESG-продукты и услуги во всех бизнес-сегментах, постоянно совершенствует методологию и инструментарий.

По итогам 2022 года портфель ответственного финансирования Сбера достиг 1,3 трлн рублей, выручка от реализации некредитных ESG-продуктов составила 461 млн рублей. Составлены ESG-профили 85 регионов РФ. Число розничных ESG-клиентов за год выросло вдвое и достигло 15,2 млн человек.

Стратегия и система управления ESG-трансформацией

С момента запуска системной ESG-трансформации Сбера в 2020 году была создана развитая ESG-инфраструктура, охватывающая всю Группу Сбер, включая регламентирующие и стратегические документы, органы управления на всех уровнях Группы и процессы управления.

По итогам года Сбер вошёл в категорию с самыми высокими показателями ESG-рейтинга от РБК и НКР. Также Сбер занял 44-е место (из 155 банков) в глобальном международном рейтинге организации World Benchmarking Alliance. Рейтинг оценивает вклад крупнейших финансовых организаций мира в достижение глобальных целей устойчивого развития.

Социальная ответственность и поддержка населения

Сбер поддерживает системные социальные и благотворительные проекты, а также программы в сферах здравоохранения, образования, культуры, строительства и модернизации инфраструктуры. В 2022 году Сбер одобрил финансирование 75 проектов в сфере государственно-частного партнёрства на общую сумму более 60 млрд рублей.

Банк активно вовлекает в благотворительность своих клиентов. За год они перевели на благотворительность 302 млн бонусов СберСпасибо и 190,7 млн рублей на платформе СберВместе. В рядах волонтёрского движения Сбера уже более 21 тыс. человек.

Всего на благотворительность банком было направлено 6,8 млрд рублей.

Забота о сотрудниках

Сбер ежедневно заботится о счастье и благополучии своих сотрудников, обеспечивает достойные условия труда и прилагает все усилия для повышения качества жизни сотрудников за пределами работы.

В 2022 году банк занял 1-е место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter и получил платиновый статус в рейтинге лучших работодателей Forbes по всем трём категориям рейтинга («Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление»). Индекс вовлечённости сотрудников достиг 78%. Сотрудниками реализовано свыше 450 социальных и волонтёрских проектов. Более 250 тысяч сотрудников прошли обучение по разным направлениям, среднее количество часов обучения в банке – 43 часа за год. Доля женщин на руководящих должностях Сбера – 65%.

Уважение прав человека и финансовая инклюзия

В 2022 году ПАО Сбербанк продолжил работу по повышению доступности своих сервисов для людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и ментальными особенностями. Так 5,7 тыс. офисов банка доступны для маломобильных клиентов. А 43 тыс. устройств самообслуживания (95% сети) оборудованы функцией аудиопомощника для людей с нарушениями зрения. В 6 тыс. офисов работает сервис дистанционного видеоперевода на русский жестовый язык для людей с нарушениями слуха. В 99 городах России клиенты, получающие в банке пенсию по инвалидности, и люди старше 75 лет могут заказать доставку банковской карты на дом.

Климатическая повестка

Сбер сохраняет свои цели по достижению углеродной нейтральности по Охватам 1 и 2 к 2030 году и продолжает содействовать национальному переходу к низкоуглеродному развитию.

В 2022 году по сравнению с 2019 годом Сбер снизил объём выбросов парниковых газов в CO2-эквиваленте по Охвату 1 на 21% и на 18% — по Охвату 2. Банк принял участие в первом российском аукционе по торговле углеродными единицами, провёл стресс-тестирование физических климатических рисков до 2040 года и разработал библиотеку Eco2AI для оценки углеродного следа от обучения моделей машинного обучения.

Экологические аспекты

Сбер уделяет большое внимание экологическим аспектам в своей деятельности. В целях снижения собственного экологического воздействия Группа увеличивает эффективность использования материалов, энергии и воды, а также внедряет систему эффективного обращения с отходами.

В 2022 году банк направил на переработку 31% образовавшихся отходов и на 13% сократил объём образования отходов. Банк высадил более 400 тыс. деревьев и, по сравнению с 2019 годом, сократил потребление бумаги на 59%, а воды — на 23%. Доля возобновляемой энергии в общем объёме потребления достигла 8%.