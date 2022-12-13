Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото

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Сбер анонсировал запуск цифровых финансовых активов на золото на своей блокчейн-платформе, следует из пресс-релиза кредитной организации. Как сообщает пресс-служба компании у инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в цифровом формате. «ЦФА на золото позволит получить инвестиционный доход в зависимости от динамики цены на золото», - указано в сообщении.

«Российский рынок цифровых финансовых активов находится на начальном этапе своего развития. Тем не менее мы видим, что цифровые активы имеют большие перспективы для клиентов банка и позволяют вывести уже существующие финансовые инструменты на новый уровень. Выпуск ЦФА на золото именно сейчас - своевременная мера в меняющемся финансовом ландшафте. Золото - ликвидный инвестиционный и защитный актив, вложения в который особенно актуальны для бизнеса в сегодняшней ситуации» - отметил в сообщении заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбер отмечает, что преимущество нового финансового инструмента — быстрый и удобный процесс заключения сделки, которая совершается в информационной системе по заявке инвестора с использованием смарт-контракта без участия посредников. Инвесторы также смогут передавать активы другим пользователям платформы, что обеспечит вторичный оборот ЦФА.

Цифровые финансовые активы — это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учёт и обращение осуществляются на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА на золото — это ЦФА, удостоверяющий денежные требования, цена и объем обязательств по которому зависят от динамики цен на золото.