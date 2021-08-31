Сбер: Как успевать все и наслаждаться жизнью

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Как успевать все и наслаждаться жизнью

Каждый день наполнен большим количеством событий: из интернета, СМИ, социальных сетей идет огромный поток информации, в котором можно просто потеряться. Уверены, что большинству людей знакомо состояние вечного стресса. Уже написано множество книг по повышению продуктивности, тайм-менеджменту, целеполаганию и другим практикам, которые обещают сделать нашу жизнь более упорядоченной и счастливой. Сотрудники Сбера прочитали все (ну или почти все) эти книги и готовы поделиться с вами наиболее простыми и доступными советами.

Придерживайтесь плана, но не на все 100%

Вы, наверное, уже не раз слышали о том, как важно планировать своё время. Что необходимо завести ежедневник и расписывать свой день по времени и четко следовать этому распорядку. Мы придерживаемся этого же мнения. Крайне важно понимать свои планы не только на завтрашний день, но и как минимум на предстоящую неделю. Но как-то на мастер-классе известного журналиста прозвучала очень интересная фраза: если план выполнен на 100%, значит это был плохой план. Необычно, правда? Но если вдуматься, то фраза получается очень правильной. Мы советуем строить планы, но всегда оставлять себе возможность для маневра и творчества. Планирование должно помогать, а не зажимать в рамки.

Автоматизируйте процессы, в которых ваше участие не важно

Согласитесь, мы постоянно выполняем какие-то дела, в которых наше непосредственное участие не так уж и важно. Пример: вы давно сами стояли у стиральной доски? Абсолютное большинство людей уже давно пользуется стиральной машинкой, которая освобождает ваше время и позволяет сэкономить силы на более важные дела. Если вы еще стираете руками, попробуйте стирать в машинке. Вы точно не пожалеете. Еще мы ежемесячно оплачиваем коммунальные платежи, услуги связи, детские сады и еще много разных платежей. Наверное, кто-то еще каждый месяц оплачивает их сам, так сказать «руками». Но есть сервисы, которые этот процесс полностью автоматизируют. Сбербанк, например, предлагает сервис автоплатежей. Один раз забиваешь свои данные в приложении Сбербанк Онлайн и каждый месяц с карты списывается платеж за ЖКХ или обучение в вузе. А если решишь отменить платеж, то банк за день напоминает о списании средств, и у тебя будет время отменить платеж. Автоматизация – это наше всё, она освобождает много свободного времени, а главное, ваша память не забивается лишней информацией.

Начинайте с самого сложного и неинтересного

В любой работе есть как интересные, так и сложные или скучные задачи. Открывая утром свой ежедневник и просматривая список задач на сегодня, пробегитесь глазами по всем и отметь ту, от которой вам становится очень грустно, а желание её делать полностью отсутствует. Подумайте, если совсем отказаться от неё нельзя, то надо начинать день именно с этой задачи. С утра у вас еще много сил, поэтому выполнить её будет легче, чем вечером. Выдыхайте и приступайте к ней. Поверьте, после того, как самая скучная и сложная задача будет решена, все остальные будут приятным «десертом» после невкусного «брокколи» (помните, в детстве так же делали, оставляя самое вкусное напоследок).

Старайтесь не отвлекаться

Если за что-то взялись, то окружите себя «куполом», из которого вы не выйдете, и никто в него не попадет, пока не закончите работу. Ученые говорят, что если мы отвлекаемся от какого-то серьезного дела на перерыв, то нам необходимо около 23 минут, чтобы вновь в него полностью погрузиться. Получается, что вы тратите еще больше времени на выполнение задачи. Готовы поделиться лайфхаком – включите в наушниках музыку под настроение, чтобы не отвлекаться на посторонние разговоры. Классическая музыка, рэп или альтернатива – выбор музыки просто огромный. А чтобы не искать каждый раз интересный трек, можно подключить подписку СберЗвук, который является частью большой экосистемы Сбера. Сервис сделает подборку классной музыки.

Отдых – наше все

Умение правильно отдыхать – очень важная компетенция современного человека. В погоне за заработком мы забываем, как важно отключиться и забыть о ежедневной суете. А ведь без хорошего отдыха падает продуктивность, пропадает желание работать. Возможность уделить внимание себе и своим близким помогает сохранить вкус к жизни. Да и для здоровья это полезно. Отключите телефон, соберитесь с семьей на турбазе или съездите в другой город – смена обстановки здорово помогает переключиться. А если нет возможности куда-то поехать, закажите домой вкусную еду (не всегда же готовить дома), включите интересный фильм и расслабьтесь. Кстати, на этом можно еще и сэкономить. У Сбера есть удобная подписка СберПрайм+. Она включает в себя подписку онлайн-кинотеатра Оkkо, скидку на первые 10 заказов Delivery Club, подписку на СберЗвук, бесплатную доставку из СберМаркет, скидки в такси Ситимобил и на доставку продуктов из Самоката. Так что хорошо отдохнуть вам точно удастся.

Советы универсальны, но каждый сможет подстроить их под себя. Самое главное, чтобы вы были в комфорте с собой и получали удовольствие от того, что делаете. А применяя на практике наши советы, вы сможете повысить свою продуктивность и успеть все самые важные дела.