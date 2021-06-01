Самарцы назвали цели «детских» накоплений 

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59% жителей Самары считают, что в наше время надо копить деньги на поддержку детей. Сумму накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству, в среднем самарцы оценивают в 5,6 млн рублей, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» накануне Международного дня защиты детей.

Самая популярная цель «детских» накоплений у жителей Самары ― оплата образования. В ходе исследования, проведённого в мае 2021 года, такую цель назвали 64% участников опроса из этого города. 54% опрошенных считают необходимым откладывать, чтобы купить ребёнку квартиру, 44% ― на лечение детей, 33% ― «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут», и 21% ― для передачи сбережений по наследству.

Копить для детей считают правильным родители всех возрастов. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет такого мнения придерживаются 67% респондентов, в группе от 30 до 50 лет ― 63%, а среди респондентов от 50 до 60 лет ― 54%. С необходимостью делать сбережения для своего потомства чаще согласны женщины: на вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 62% женщин и 56% мужчин.

Суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному. Самые высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге: 13,2 млн и 11,1 млн рублей соответственно. В Самаре эта сумма составляет 5,6 млн рублей.

Как показал опрос, самарцы не только стремятся обеспечить детей накоплениями на будущие цели. 39% представителей старшего поколения из Самары материально поддерживают и своих взрослых детей. 40% респондентов из этого города признали, что получают финансовую помощь от родителей и других старших родственников.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

"Формировать накопления для детей можно с помощью разных инструментов: депозита, брокерского или индивидуального инвестиционного счёта, накопительного страхования жизни (НСЖ). Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит ответить на несколько вопросов. Важно ли копить на счёте, оформленном именно на ребёнка? Готовы ли родители вкладывать в потенциально более доходные, но более рисковые продукты или выберут меньший, но предсказуемый доход? Как будут защищены средства на период накоплений?

Среди наших клиентов всё большую популярность набирает накопительное страхование жизни (НСЖ). НСЖ хорошо подходит для долгосрочных накоплений: договор можно заключить на любой срок — в отличие, например, от депозита, который надо будет перекладывать по мере окончания и роста сбережений. По договору НСЖ ребёнок гарантированно получит запланированную сумму к намеченному сроку, причём, даже если с родителями произойдут неблагоприятные события, страховая компания продолжит делать накопления. Кроме того, условия НСЖ стимулируют откладывать дисциплинированно и минимизируют риски потратить деньги не по назначению раньше намеченного срока".

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

"Для каждого родителя важно благополучие детей, в том числе финансовое. Чтобы обеспечить материальное благосостояние детей, желательно начать заботиться об этом как можно раньше. В СберБанке есть инструмент, который отлично справляется с задачей создания финансового резерва — программы накопительного страхования жизни, которые можно оформить в любом отделении в Самаре. Одна из самый распространённых программ НСЖ у самарцев — «Билет в будущее». В марте мы обновили её: она пополнилась новыми страховыми рисками с дополнительными выплатами и теперь обеспечивает защитой не только взрослых, но и детей".