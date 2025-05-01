С 30 мая вводятся ограничения на перевод денег без открытия счета

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Россияне не смогут разово отправлять более 100 тыс. руб. при упрощенной идентификации (на основе паспортных данных и ФИО) через специальные сервисы переводов. Такие правила в антиотмывочном законодательстве заработают с 30 мая.

Теперь упрощенная идентификация клиента может быть проведена при переводе денег без открытия банковского счета на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. либо эквивалентную в иностранной валюте.

По закону без идентификации можно переводить только до 15 тыс. руб. Дальше требуется упрощенная. А полная, какая встречается в банках, нужна для конкретных операций. Депутаты отмечали в пояснительной записке к законопроекту, что сейчас законодательством не предусмотрена максимальная сумма перевода, что не соответствует международным стандартам. Новая мера к тому же должна помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из страны, пишет РГ.