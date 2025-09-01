С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов

123

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов и займов, позволяющий заемщикам беспрепятственно отказаться от получения денег в течение от 4 до 48 часов после подписания договора, пишет Радио 1.

Новые правила, подписанные президентом Владимиром Путиным в феврале 2025 года, направлены на защиту граждан от мошенников, сообщил ТАСС. Согласно им, кредиты и займы на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей будут доступны для использования только через 4 часа после заключения договора, а свыше 200 тыс. рублей — через 48 часов. В этот период заемщик может отказаться от получения денег без каких-либо финансовых последствий.



Исключения составляют кредиты на сумму менее 50 тыс. рублей, ипотечные, образовательные и автокредиты (при перечислении средств напрямую продавцу-юридическому лицу), а также кредиты с созаемщиками или поручителями. Для покупки товаров в кредит без периода охлаждения необходимо личное присутствие заемщика в магазине.



Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее сообщил, что около 15 млн россиян уже установили самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги» с 1 марта 2025 года. Этот инструмент позволяет гражданам полностью или частично ограничить возможность взятия займов.



Центральный банк России отмечает, что период охлаждения не применяется при рефинансировании долгов без увеличения их суммы. Регулятор также наделен правом корректировать длительность периода охлаждения для отдельных кредитных организаций в зависимости от их эффективности в борьбе с мошенничеством.