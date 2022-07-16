Руководители ВТБ выступили с призывом ослабить антироссийские санкции

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Руководители Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО) выступили с призывом ослабить антироссийские санкции для разрешения продовольственного кризиса. Об этом сообщают «Известия».

«Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений», — сообщается на сайте Всемирного банка.

По данным ВПП, число страдающих от острой нехватки продовольствия людей увеличилось до 345 миллионов в 82 странах мира.

Снятие санкций Запада против России и внедрение более гибких процессов с поставками поможет решить проблему дефицита продовольствия, уверены главы организаций.