Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец познакомился с прохожими и оказался ограблен
Самарец познакомился с прохожими и оказался ограблен
В Самаре водитель сбил пешехода, который шел к трамваю
В Самаре водитель сбил пешехода, который шел к трамваю
В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали двое
В Кинель-Черкасском районе в ДТП пострадали двое
В Самаре на Волге чуть не утонул мужчина, катавшийся на кайтсерфере
В Самаре на Волге чуть не утонул мужчина, катавшийся на кайтсерфере
в трех районах Самары с 18 по 21 июля отключат холодную воду
В трех районах Самары с 18 по 21 июля отключат холодную воду
В Тольятти сотрудница транспортной компании оказалась мошенницей
В Тольятти сотрудница транспортной компании оказалась мошенницей
Топилин заявил о необходимости кардинальной перестройки экономики в России
Топилин заявил о необходимости кардинальной перестройки экономики в России
В Самарском зоопарке откроется Эко-лекторий
В Самарском зоопарке откроется Эко-лекторий
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.26
-0.27
EUR 58.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
В Самарской филармонии отметили День российской почты и юбилей Самарского почтамта
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Руководители ВТБ выступили с призывом ослабить антироссийские санкции

16 июля 2022 11:10
255
Руководители ВТБ выступили с призывом ослабить антироссийские санкции

Руководители Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО) выступили с призывом ослабить антироссийские санкции для разрешения продовольственного кризиса. Об этом сообщают «Известия».

«Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений», — сообщается на сайте Всемирного банка.

По данным ВПП, число страдающих от острой нехватки продовольствия людей увеличилось до 345 миллионов в 82 странах мира.

Снятие санкций Запада против России и внедрение более гибких процессов с поставками поможет решить проблему дефицита продовольствия, уверены главы организаций.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
458
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
315
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
604
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
468
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
720
Весь список