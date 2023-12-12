Рубль обрел баланс в отношении доллара и евро

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Рубль крепнет по отношению к доллару и евро. На сегодняшний день курс доллара впервые с 4 декабря упал ниже 90 рублей. По словам финансиста, члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева курс вернулся в диапазон, который рынок оценивает как компромиссный вариант – 85-90 рублей за доллар.

"Он выбыл из этого диапазона, потому что был спрос со стороны импортеров. Все-таки, впереди – Новый год и спрос на подарки, на товары народного потребления, в том числе импортные. Соответственно, необходимо было закупиться, поставить товары, нужна была валюта. Но поскольку мы знаем, что есть логистический лаг, что если сейчас покупать доллары и евро, то товары придут уже в январе-феврале, в таком случае сейчас это уже бессмысленно", пишет Смотрим.

То есть, как отметил финансист, тот всплеск на рынке спроса на иностранную валюту, которому не хватило предложений доллара, поэтому доллар вышел за пределы диапазона 85-90, он закончен.

"Теперь мы – в более сбалансированной ситуации. По-прежнему действует указ президента о продаже валютной выручки. Впереди – небольшая налоговая неделя, а пока достаточно спроса и предложения, чтобы был баланс в этом диапазоне", – пояснил Лосев.