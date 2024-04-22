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Россияне в Турции не сталкиваются с массовыми отказами в открытии счетов

22 апреля 2024 09:23
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Россияне в Турции не сталкиваются с массовыми отказами в открытии счетов

Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном банков.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".

"Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- сказал собеседник агентства.

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