Россияне в Турции не сталкиваются с массовыми отказами в открытии счетов

156

Гражданам РФ не отказывают в открытии банковских счетов в госбанках Турции, достаточно следовать условиям для их получения, сообщил РИА Новости источник в одном банков.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке "Зираат".

"Такой, как вы заявили, массовой ситуации (с отказами открывать банковский счет), по крайней мере, в Анкаре нет. Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита",- сказал собеседник агентства.