Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей

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Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации (без открытия банковского счета) не более 100 тыс. руб., заявила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

С 30 мая 2025 года в России введут ограничение на размер денежного перевода в рамках упрощенной идентификации.

"Разрешат переводить не более 100 тыс. руб. либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается и электронных средств", – приводит "Прайм" слова Ермиловой.

При упрощенной идентификации личности гражданин предоставляет кредитной организации свои паспортные данные и ФИО, а затем кредитная организация осуществляет денежный перевод.

Если размер перевода превышает 100 тыс. руб., то кредитная организация потребует дополнительные документы для идентификации личности, пишет Смотрим.