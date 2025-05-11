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Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей

11 мая 2025 13:29
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Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей

Россияне смогут переводить по упрощенной идентификации (без открытия банковского счета) не более 100 тыс. руб., заявила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова.

С 30 мая 2025 года в России введут ограничение на размер денежного перевода в рамках упрощенной идентификации.

"Разрешат переводить не более 100 тыс. руб. либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается и электронных средств", – приводит "Прайм" слова Ермиловой.

При упрощенной идентификации личности гражданин предоставляет кредитной организации свои паспортные данные и ФИО, а затем кредитная организация осуществляет денежный перевод.

Если размер перевода превышает 100 тыс. руб., то кредитная организация потребует дополнительные документы для идентификации личности, пишет Смотрим. 

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