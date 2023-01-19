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Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей

19 января 2023 14:18
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Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году.

Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году. По данным Домклик, в прошлом году новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели почти 250 тыс. человек.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Сбербанк выдаёт самые большие объёмы ипотеки в стране, в том числе льготной. Так в прошлом году четверть миллиона наших клиентов взяли льготную ипотеку на рекордную сумму в 1 трлн рублей. А с этого года государство сделало условия по ряду таких программ еще более привлекательными. «Господдержка» продлена до 1 июля 2024 года, а "Семейная ипотека" теперь распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет».

По подсчетам аналитиков Домклик, абсолютным лидером стала программа "Господдержка": за год жители оформили 151 тыс. кредитов на общую сумму 571 млрд рублей. «Семейную ипотеку»  взяли 77 тыс. семей на общую сумму 350 млрд рублей. По «Дальневосточной ипотеке» Сбер выдал 19 тыс. кредитов на 85 млрд рублей. Востребованной была также «Ипотека для IT» — банк выдал 2,4 тыс. кредитов на 19 млрд рублей.

 

 

Фото:  ru.freepik.com

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