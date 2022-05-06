Россиян предупредили о задержках банковских операций

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Операции в сервисах платежной системы ЦБ и Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) обрабатываются медленнее из-за технических работ. О задержках при проведении банковских операций россиян предупредил регулятор в сообщении на своем Telegram-канале.

«Некоторые операции могут проходить медленнее либо их придется повторить позднее», — заявили в ЦБ и подчеркнули, что все средства клиентов сохранны. В регуляторе отметили, что сообщат о возобновлении обычного режима работы.

Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана как альтернатива международной системе SWIFT на случай отключения от нее российских банков, пишет Лента.