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Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит РФ дефолт по неисполнению обязательств по евробондам

11 апреля 2022 09:23
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Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит РФ дефолт по неисполнению обязательств по евробондам.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям".

"Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности", – сказал Силуанов.

По данным Минфина, на 1 февраля внешний госдолг РФ оставлял $59,5 млрд. Всего у России есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 года до 2047 года. В ответ на санкции 5 марта президент Владимир Путин разрешил выплачивать валютные долги недружественным странам в рублях.

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