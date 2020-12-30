Режим работы Сбербанка в новогодние праздники

31 декабря офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в стандартном режиме, но закроются на час раньше.
1–8 января будут работать только дежурные офисы. С их списком можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
9 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу.
10 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму работы воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте.
График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номера
0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России)
+7 495 665-5-777 - Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)
8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов
Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес, данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.
Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме.
В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в отделениях — по графику работы.
Вклады, срок окончания которых приходится на 1-е января и с 3-го по 8-е января, будут пролонгированы 2-го и 9-го января (суббота) соответственно с сохранением процентной ставки, установленной на дату открытия (пролонгации) договора. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада. Для этого не нужно ходить в офис, можно воспользоваться мобильным приложением или web версией СберБанк Онлайн.
Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой. За два дня до неё банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счёт погашения. По законодательству РФ, если имеющихся на счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без штрафных санкций.
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