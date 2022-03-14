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Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уполномоченным банкам продавать золотые слитки физлицам за валюту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Закон также упрощает механизм обратного выкупа собственных акций самим акционерным обществом.

С 1% до 5% повышается порог участия в капитале акционерного общества, предоставляющий право на получение документов акционерного общества, оспаривание в суде сделок общества, а также действий общества или члена его совета директоров.

Согласно пояснительной записке, подготовленной к рассмотрению документа в парламенте, это делается "в целях исключения правовых оснований возможной дестабилизации деятельности российских акционерных обществ в кризисный период путем злоупотребления акционерными правами, в том числе и со стороны иностранных акционеров". Эта мера будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, этот запрет распространяется и на перечисление российскими страховщиками денежных средств по договорам, заключенным до даты вступления в силу закона (в исключительных случаях перечисления в адрес иностранных перестраховщиков, страховых брокеров из недружественных стран возможны на основании разрешения, выдаваемого Центральным банком РФ).

Совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования, при этом такая информация в любом случае должна будет направляться в ЦБ РФ. Аналогичным образом совет директоров регулятора будет вправе не раскрывать такую информацию для неограниченного круга лиц на своем сайте в интернете.

Фото: ТАСС