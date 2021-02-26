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ПСБ и Министерство управления финансами Самарской области обсудили механизмы поддержки экономики региона

26 февраля 2021 17:48
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В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее участие банка в развитии социально-экономической сферы области.

Самара, 26 февраля 2021 года — Руководитель блока регионального бизнеса ПСБ Сергей Платонов и старший вице-президент – региональный директор Самарского операционного офиса Татьяна Перемышлина приняли участие в рабочей встрече с Министром управления финансами Самарской области Андреем Прямиловым в Самаре. 

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее участие банка в развитии социально-экономической сферы области, поддержке приоритетных для региона проектов, уделили внимание вопросам улучшения жилищных условий в регионе, в том числе через льготное кредитование. ПСБ готов снизить ипотечные ставки для работников государственных и муниципальных бюджетных организаций и ОПК – зарплатных клиентов ПСБ, что позволит кредитовать их под 3,99% на покупку жилья на первичном и вторичном рынке на основе действующей программы «Семейная ипотека». В настоящее время банк уже успешно использует такой механизм совместно с региональными властями в Волгограде, Астрахани, Екатеринбурге, Краснодаре, Калуге, Ставрополе, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, Тюмени и других городах в субъектах РФ.

«На базе государственной программы мы смогли вывести на региональный рынок улучшенный продукт для бюджетников и госслужащих с максимально низкой на сегодня ставкой. Такой механизм уже работает в нескольких регионах России, и сегодня на встрече с областным министерством финансов мы обсудили возможность его применения и на территории Самарской области, ведь здесь сосредоточено большое количество бюджетных организаций, находятся несколько оборонно-промышленных предприятий, на которых заняты десятки тысяч людей. Мы надеемся, что в ближайшее время льготы по ипотеке для них станут также доступными», – прокомментировал Сергей Платонов. 

«Банк и правительство Самарской области уже более 5 лет развивают сотрудничество, и за это время ПСБ себя зарекомендовал как активный участник реализации региональных инвестиционных и социально-экономических проектов, направленных на поддержку населения, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, а также программ инфраструктурного развития области. Обсуждавшийся на сегодняшней встрече алгоритм позволит охватить еще один важнейший социально-экономический аспект – обеспечение с помощью льготной ипотеки жильем жителей региона, которые трудятся на благо страны», – добавила Татьяна Перемышлина. 

 

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