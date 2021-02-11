ПСБ и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса

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ПСБ и международная платежная система Mastercard объявляют о запуске цифровой банковской карты для предпринимателей. Карта быстро и безопасно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек.

Новым клиентам ПСБ предоставляется 10% кешбэка на любые покупки от 20 000 в месяц, а держателям цифровой бизнес-карты доступны предложения программы Mastercard Бизнес-бонус.

Цифровая бизнес-карта обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.

Пользоваться цифровой картой ПСБ Mastercard можно на смартфонах на базе iOS и Android с функцией NFC. Для снятия наличных в банкоматах, не поддерживающих бесконтактную технологию, к ней может быть выпущена карта-компаньон на пластике без реквизитов – такое решение впервые предложено Mastercard российским пользователям. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс.

«Цифровая карта для бизнеса дает предпринимателям широкие возможности, представляя собой, с одной стороны, корпоративную карту в ее классическом понимании и с привычным функционалом, а с другой – обладая преимуществами по форм-фактору и практически моментальными сроками получения. Мы уверены, что она будет особенно востребована индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в таких отраслях, как розничная и оптовая торговля, производство, логистика и сфера услуг. Бизнесмены этих сфер деятельности проводят много платежей по расчетно-кассовому обслуживанию, ведут активную деятельность, имеют офис, часто бывают в командировках и используют в работе автотранспорт», – отмечает Александр Чернощекин, старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

«Цифровизация и бесконтактные технологии – актуальные тренды, набирающие обороты и в сфере платежей. Мы рады, что в партнерстве с ПСБ предлагаем российским предпринимателям карту, для получения которой не требуется посещать банковское отделение – достаточно воспользоваться смартфоном, чтобы получить доступ к удобному и безопасному финансовому инструменту, а также пользоваться всеми преимуществами безналичных расчетов, бесконтактной оплаты и программ от Mastercard и банка», – комментирует Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России.