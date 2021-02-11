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ПСБ и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса

11 февраля 2021 13:01
49
ПСБ и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса

ПСБ и международная платежная система Mastercard объявляют о запуске цифровой банковской карты для предпринимателей. Карта быстро и безопасно оформляется онлайн и доступна для использования сразу после ее загрузки в электронный кошелек.

Новым клиентам ПСБ предоставляется 10% кешбэка на любые покупки от 20 000 в месяц, а держателям цифровой бизнес-карты доступны предложения программы Mastercard Бизнес-бонус.

Цифровая бизнес-карта обладает всеми преимуществами корпоративного платежного инструмента: ею можно оплачивать без комиссии товары и услуги на кассе в магазине или в интернете, снимать и вносить наличные, позволяет структурировать финансовую отчетность и дает другие преимущества. Бухгалтерский учет операций по цифровой бизнес-карте не отличается от учета других расходных операций.

Пользоваться цифровой картой ПСБ Mastercard можно на смартфонах на базе iOS и Android с функцией NFC. Для снятия наличных в банкоматах, не поддерживающих бесконтактную технологию, к ней может быть выпущена  карта-компаньон на пластике без реквизитов – такое решение впервые предложено Mastercard российским пользователям. Реквизиты при этом будут доступны в интернет и мобильном банке, а также по смс.

«Цифровая карта для бизнеса дает предпринимателям широкие возможности, представляя собой, с одной стороны, корпоративную карту в ее классическом понимании и с привычным функционалом, а с другой – обладая преимуществами по форм-фактору и практически моментальными сроками получения. Мы уверены, что она будет особенно востребована индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в таких отраслях, как розничная и оптовая торговля, производство, логистика и сфера услуг. Бизнесмены этих сфер деятельности проводят много платежей по расчетно-кассовому обслуживанию, ведут активную деятельность, имеют офис, часто бывают в командировках и используют в работе автотранспорт», – отмечает Александр Чернощекин, старший вице-президент – директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ.

«Цифровизация и бесконтактные технологии – актуальные тренды, набирающие обороты и в сфере платежей. Мы рады, что в партнерстве с ПСБ предлагаем российским предпринимателям карту, для получения которой не требуется посещать банковское отделение – достаточно воспользоваться смартфоном, чтобы получить доступ к удобному и безопасному финансовому инструменту, а также  пользоваться всеми преимуществами безналичных расчетов, бесконтактной оплаты и программ от Mastercard и банка», – комментирует Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России.

Держатели цифровой бизнес-карты ПСБ могут участвовать в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус. Владельцы и сотрудники  предприятий малого и среднего бизнеса могут пользоваться скидками и привилегиями партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, все для офиса, реклама и продвижение, путешествия и транспорт, товары и услуги. Mastercard постоянно расширяет программу, предлагая держателям бизнес-карт новые возможности – в том числе, для сохранения или перевода бизнеса в онлайн: бесплатно создать сайт, сделать баннеры или запустить чат-бот, проверить счет на риск блокировки, подобрать объекты недвижимости для бизнеса и получить рейтинг привлекательности локации с сервисом Business Bonus Geo – и многое другое.

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Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется... Социум
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Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
10 февраля 2021  22:07 
Оперативный штаб: в Самарской области ограничительные меры будут продлены
Состоялось заседание регионального оперштаба, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Здравоохранение
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Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
10 февраля 2021  12:49 
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется... Социум
2144
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
10 февраля 2021  12:39 
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
Сейчас в Интернете существует немало интернет-площадок, на которых можно легко купить или продать любой товар. Криминал
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Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Новости Тольятти
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
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4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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