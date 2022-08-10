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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле вырос в 3,3 раза

10 августа 2022 09:12
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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле вырос в 3,3 раза

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2022 года составило $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($50,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта, пишет Интерфакс.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые семь месяцев 2022 года увеличилось в 2,5 раза, до $192,4 млрд по сравнению с $75,8 млрд за аналогичный период 2021 года.

Суммарный дефицит остальных компонентов текущего счета платежного баланса сохранился на уровне предыдущего года.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса сформировалось за счет как снижения обязательств перед нерезидентами, так и роста иностранных финансовых активов экономики.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе-июле 2022 года увеличилось до $25,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда оно составило $25,6 млрд.

Согласно ранее опубликованной оценке ЦБ РФ, в январе-июне 2022 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $138,5 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $158,4 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $19,9 млрд.

Следовательно, в июле профицит текущего счета мог составить $28,1 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $34,0 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - уменьшиться на $5,9 млрд.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $243 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $277 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.

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