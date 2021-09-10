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При поддержке Сбербанка в обновленной Фабрике-кухне пройдут первые мероприятия филиала Третьяковки в Самаре 

10 сентября 2021 18:34
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С 13 сентября в обновленной Фабрике-кухне стартуют первое публичное мероприятие и презентация архитектурного шедевра.

С 13 сентября 2021 года в обновленной Фабрике-кухне стартуют первое публичное мероприятие и презентация архитектурного шедевра. Генеральным партнером события выступает Сбер, обеспечивая спонсорскую поддержку. 

Фабрика-кухня — уникальный объект в форме серпа и молота, шедевр конструктивизма, главное произведение архитектора Екатерины Максимовой. С 13 по 17 сентября в залах будущего музея пройдет серия театральных перформансов «Утопия на ужин», специально созданных к открытию Фабрики. 

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

"Открытие в Самаре филиала одного из крупнейших и уважаемых музеев мира – Государственной Третьяковской галереи – важнейший шаг в развитии региона, повышении его инвестиционной привлекательности. Для создания благоприятного экономического климата, помимо прочих составляющих, сегодня крайне важны развитая социальная инфраструктура, возможности проведения досуга, наличие мест для культурного отдыха. Самарская область сегодня развивается по всем этим направлениям, и открытие «Третьяковки в Самаре» – лишнее тому подтверждение". 

 

 

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