При поддержке Сбера на территории Cамарского онкоцентра реализован кампусный проект с использованием технологии Social ID

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На территории Самарского областного клинического онкологического диспансера при поддержке Сбера реализован кампусный проект с использованием технологии Social ID. Она позволит пациентам использовать банковскую карту не только как пропуск на территорию медучреждения, но также и как идентификатор для пользования финансовыми и нефинансовыми сервисами онкоцентра.

Social ID – это технология при помощи которой объединяются финансовые и нефинансовые сервисы на базе EMV-технологий банковских карт, т.е. идентификатором всех сервисов является номер карты в зашифрованном виде (hashPAN), который обеспечивает высокий уровень безопасности доступа к персональным данным.

Кампусный проект с использованием технологии Social ID позволит пациенту приходить на обследование к специалисту в четкие временные рамки, обозначенные при записи на прием, встречаясь при этом с минимальным количеством других посетителей. Cистема не предусматривает предварительного ожидания, поэтому пациенты могут приезжать строго к назначенному времени проведения консультации или исследования, без ожидания в очереди.

Константин Пресняков, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:

«Внедренная система помогает снизить нагрузку на пациентов и медицинский персонал. В первую очередь, это связано со временем ожидания, учитывая, что сфера онкологии сопровождается определенным эмоциональным фоном. Применение таких разработок поможет гармонично выстраивать взаимоотношения между медицинским учреждением и пациентом, сбалансировав нагрузку на персонал онкологического центра. Необходимо определенное упорядочивание этой нагрузки, и чтобы пациенты остались довольны качеством оказания услуг. Сбер опережает имеющиеся тенденции и тренды развития информационных технологий. Российская банковская система является одной из ведущих в мире по внедрению и использованию дистанционных сервисов и приложений, которые облегчают работу персонала и делают мобильными и доступными услуги для населения».

Павел Золотарёв, заместитель министра здравоохранения Самарской области:

«Самарский областной клинический онкологический диспансер является одним из флагманов регионального здравоохранения, который стремится внедрить передовые технологии не только по лечению, но и удобству процесса для пациентов и врачей. Важны качество медицинской услуги и клиентоориентированность. И сегодня мы видим, как пациент, первично обратившийся в лечебное учреждение, сразу же попадает на прием к врачу благодаря новой разработке Сбера. Отмечу, Сбер на протяжении многих лет активно сотрудничает с лечебными учреждениями региона, реализует все передовые технологии в Самарской области».

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Для нас крайне важно создавать востребованные и эффективные сервисы и продукты для клиентов – это и финансовые услуги, где Сбербанк является экспертом высочайшего уровня, и нефинасовые сервисы, которые сегодня мы продолжаем активно развивать. Social ID – одна из таких передовых технологий, позволяющая гражданам бесшовно, оперативно и качественно получать как финансовые, так и нефинансовые сервисы. Впервые в России технология Social ID применяется на территории медучреждения – самарского онкоцентра, для пациентов которого, в первую очередь, сокращается время оформления документов на прием к нужному специалисту и необходимость длительного ожидания для получения медицинских услуг».

Андрей Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н.:

«Внедрение кампусного проекта в диспансере позволит упорядочить перемещение пациентов, своевременность их обращения к врачам, на диагностические исследования и минимизировать то время, которое они находятся в диспансере. Это играет важную роль с учетом эпидемиологической ситуации. Поток пациентов в наше учреждение очень большой. Поэтому основная задача разграничить перемещение по времени и месту нахождения всех пациентов, обращающихся в онкологический диспансер. Данная технология позволит нам избежать той скученности, с которой сталкиваются наши пациенты. При этом будет учитываться дата и время записи на прием к специалистам».