После работы: более половины россиян хотят копить на пенсию вместе с работодателем

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Более трети россиян считают, что работодатели должны обеспечивать им достойный уровень дохода на пенсии совместно с государством, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив 2,3 тыс. человек по всей стране. При этом более половины респондентов готовы копить на старость вместе с компаниями, в которых трудятся.

Пенсионеру недостаточно жить в собственной квартире, полноценно питаться и иметь доступ к качественной медицине, считают россияне. Плюс к этому набору около трети респондентов (32%) хотели бы также иметь возможность путешествовать, 22% — заниматься любимым хобби. Для каждого пятого (21%) важен доступ к развлечениям и культурным ценностям. По 10% респондентов готовы продолжать работать и заниматься спортом, 5% — получать образование.

Порядка 44% россиян считают, что для обеспечения всех этих благ им будет достаточно дохода в 45–50 тыс. рублей в месяц. Меньшей суммой готовы довольствоваться только 7% опрошенных. Трети респондентов (33%) нужно не менее 50–70 тыс. рублей в месяц для комфортной жизни на пенсии, 16% не согласны получать менее 100 тыс. рублей в месяц.

Обеспечить такой доход пенсионеру должно государство, уверены около половины опрошенных (49%). Остальные рассчитывают на несколько источников. 36% россиян считают, что заботиться об их благополучии в старости должны работодатели совместно с государством, вариант «только работодатель» набрал всего 1% голосов. 2% респондентов надеются скорее на собственные накопления. 12% выбрали вариант «все вышеперечисленные». На взрослых детей не рассчитывает никто из опрошенных.

Около половины россиян (48%) хотели бы уже сейчас копить на старость совместно со своими работодателями, если отчисления на корпоративную пенсию не отразятся на их зарплатах и премиях, а 8% готовы даже пожертвовать ради накоплений частью бонусов. Тем, что в их компании уже действует корпоративная пенсионная программа, смогли похвастаться 3% респондентов.

Самостоятельно (то есть без паритетных взносов со стороны работодателя) на пенсию сейчас копят почти четверть россиян (23%). Ещё 19% собираются начать делать сбережения в ближайшее время. 25% утверждают, что уже обеспечили себе пенсионный капитал, а 12% считают, что им пока рано задумываться о том, как жить в старости.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

"Паритетные корпоративные пенсионные программы (КПП), в которых работодатель делает равные с работником взносы, вполне могут обеспечить россиянам желаемый доход на пенсии. В большинстве развитых стран именно на такие накопления приходится от 30% до 50% дохода пожилых людей. Благодаря КПП работник получает гарантию социальной защищённости после выхода на заслуженный отдых, а работодатель — эффективный инструмент для мотивации персонала и удержания квалифицированных специалистов".

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Корпоративные пенсионные программы выгодны не только работникам, но и работодателям. Они позволяют компаниям поддерживать имидж социально-ответственных предприятий, мотивировать и удерживать ценные сотрудников, а также экономить на социальных взносах. Предпринимателям стоит задуматься об этом и пойти навстречу своим сотрудникам, большинство которых, как показал опрос, хотели бы копить на пенсию вместе с работодателем".