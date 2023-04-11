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Получить зарплатные привилегии Сбера стало ещё проще

11 апреля 2023 10:27
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Получить зарплатные привилегии Сбера стало ещё проще

Получить доступ к привилегиям зарплатных клиентов Сбера можно даже тем, кто пока не готов сменить зарплатный банк. Теперь сделать это стало ещё проще и быстрее: нужно подключить персональный зарплатный проект, переводить часть дохода на карту Сбера самостоятельно и пользоваться продуктами и сервисами банка на выгодных условиях.

Для подключения к персональному зарплатному проекту необходимо в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Сервисы» — «Поступления» — «Зарплата» — выбрать «Пополнять самостоятельно». После этого нужно 2 месяца подряд перечислять рассчитанную сумму или вносить наличные через банкомат на карту или счёт Сбера. Доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий важно продолжать пополнения каждый месяц.

Раньше для расчёта минимальной суммы перевода требовалось подтверждать доход через Госуслуги. Сейчас сервис автоматически рассчитает минимальную сумму перевода на карту Сбера на основании прошлых доходов, если раньше клиент получал зарплату в Сбербанке. Функция уже доступна владельцам Android мобильного приложения версии 14.10 и скоро появится на устройствах iOS.

Если же клиент перестал получать зарплату на карту Сбера последние 30 дней, то он получит уведомление с предложением сохранить условия обслуживания при подключении к персональному зарплатному проекту. На время выполнения условий подключения привилегии зарплатного клиента сохранятся.

Клиенту, который никогда не получал зарплату в Сбере, или с этого момента прошло больше года, как и раньше необходимо будет подтвердить доход через Госуслуги для расчёта минимальной суммы перевода.

При выполнении всех условий доступны следующие привилегии: ставка по кредиту ниже до 2%, доступ к вкладу «Хорошее начало» с повышенным процентом, скидка 15% на оформление налогового вычета, скидка 30% на связь от СберМобайла, скидка 20% на страховой полис «Сбереги финансы», подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль и купон на 500 рублей от СберМегаМаркета.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

«Мы запустили персональный зарплатный проект в августе прошлого года и предложили его участникам выгодные условия по продуктам Сбера и наших партнёров. Спрос на такую услугу оказался высоким, поэтому мы ещё больше упростили клиентский путь для подключения к проекту. В то же время выгода по продуктам будет максимальной, если получать зарплату на карту Сбера от работодателя. Тогда клиент сможет пользоваться и нашим популярным сервисом "Деньги до зарплаты" — это возможность занять у банка до половины зарплаты на один месяц всего за 14 рублей на каждую тысячу рублей».

Теги: СберБанк

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