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Осенью введут ограничение на владение банковскими картами в России    

26 мая 2025 15:32
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Россиянам запретят иметь больше 20 банковских карт на человека.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что осенью введут ограничение на владение банковскими картами в России. Оно затронет их количество, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Известия".

Инициатором идеи стал Банк России. Предлагается ввести лимит — до 20 карт в разных банках и до 5 карт в одном.

Эту меру хотят ввести для борьбы с мошенниками, которые уговаривают пользователей оформить на себя банковские карты и передать данные от них злоумышленникам. Затем они смогут вывести украденные деньги через эти карты.

Сейчас официально никаких лимитов от государства нет, однако они действуют у некоторых банков. Например, в Совкомбанке и Абсолюте нельзя оформить на себя свыше 5 карт.

Иметь более восьми карт неоптимально для самого клиента, считает гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Это связано с тем, что банки регулярно меняют условия обслуживания, а информируют об этом по факту, выкладывая информацию на сайте, куда редко заходят обычные пользователи. Из-за этого они могут платить лишние комиссии. 

 

Фото:  freepik.com

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