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Оборот по кредитным бизнес-картам Сбербанка вырос на 85%

14 ноября 2022 16:58
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Такая же положительная тенденция отмечается и в отношении дебетовых бизнес-карт Сбербанка.

На 1 октября 2022 года количество кредитных бизнес-карт Сбербанка выросло на 29% в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило значительно увеличить торговый оборот по картам – с 1 января по 1 октября он вырос на 85% и превысил 2 млрд рублей.

Такая же положительная тенденция отмечается и в отношении дебетовых бизнес-карт Сбербанка. На 1 октября количество таких карт выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а оборот по ним превысил 19,8 млрд рублей, увеличившись 17% с начала года. В среднем одной дебетовой бизнес-картой предприниматели Поволжья оплатили покупки на сумму более 186 тыс. рублей. 

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Мы создаем продукты, которые позволяют не только успешно справляться с современными финансовыми задачами, но и где-то их предвосхищать. Уже не первый год бизнес-карты от Сбербанка пользуются высокой популярностью у наших клиентов и их количество продолжает увеличиваться – на 29% стало больше пользователей кредитных бизнес-карт, и на 27% –  дебетовых. Пользоваться бизнес-картами удобно, особенно для неожиданных трат, или в командировках. А в «Зелёную неделю» с 11 по 17 ноября расплачиваясь дебетовой бизнес-картой клиенты получат 10% кэшбека».

Напомним, Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зелёную неделю — акцию с специальными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только особыми условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений скидки на расчётно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году Зелёная неделя для бизнеса будет проходить с 11 по 17 ноября.

 

Фото:    ru.freepik.com

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