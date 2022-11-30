Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз

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Доля евро и доллара в торгах на денежном рынке Мосбиржи снизилась с 20% до менее чем 1% с конца февраля. Об этом РБК рассказал директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов. По его словам, за счет выпадения этих валют доля рублей выросла до 94%.

«В начале года порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%»,— рассказал господин Титов.

Собеседник издания уточнил, что снижение объемов доллара и евро на денежном рынке привело к росту доли рублей, еще 5% приходится на юани. Тем не менее, полного замещения долларов и евро пока не произошло, однако участники рынка «очень активно перекладываются», обратил внимание господин Титов.

Изменения коснулись и структуры участников денежного рынка. Сергей Титов отметил, что рынок покинули около 8–10% иностранцев, которые выходили на него через российских профучастников. В настоящее время долю ушедших иностранцев замещают российские игроки, которые наращивают позиции и активность, подчеркнул господин Титов. По его словам, наиболее заметен этот процесс в депозитах с центральным контрагентом, где объем открытой позиции вырос на 40–45%, пишет Коммерсантъ.