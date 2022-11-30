Я нашел ошибку
Главные новости:
Фонд президентских грантов выделил 100 млрд рублей на проекты НКО за пять лет
Фонд президентских грантов выделил 100 млрд рублей на проекты НКО за пять лет
почти 5 миллионов отдала мошенникам жительница Самары
Почти 5 миллионов отдала мошенникам жительница Самары
В Самаре рано утром горел многоквартирный жилой дом
В Самаре рано утром горел многоквартирный жилой дом
Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз
Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз
В Самарской области подведены итоги операции «Розыск»
В Самарской области подведены итоги операции «Розыск»
Названы дешевые направления для поездок из Самары на поезде в декабре
Названы дешевые направления для поездок из Самары на поезде в декабре
4 из 10 работодателей в Самаре отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме
4 из 10 работодателей в Самаре отдают предпочтение кандидатам, указавшим точную желаемую зарплату в резюме
ЦБ РФ не планирует выкупать заблокированные активы
ЦБ РФ не планирует выкупать заблокированные активы
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.07
0.32
EUR 63.39
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз

30 ноября 2022 09:42
46
Объем операций с евро и долларами на рынке Мосбиржи сократился в 20 раз

Доля евро и доллара в торгах на денежном рынке Мосбиржи снизилась с 20% до менее чем 1% с конца февраля. Об этом РБК рассказал директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов. По его словам, за счет выпадения этих валют доля рублей выросла до 94%.

«В начале года порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%»,— рассказал господин Титов.

Собеседник издания уточнил, что снижение объемов доллара и евро на денежном рынке привело к росту доли рублей, еще 5% приходится на юани. Тем не менее, полного замещения долларов и евро пока не произошло, однако участники рынка «очень активно перекладываются», обратил внимание господин Титов.

Изменения коснулись и структуры участников денежного рынка. Сергей Титов отметил, что рынок покинули около 8–10% иностранцев, которые выходили на него через российских профучастников. В настоящее время долю ушедших иностранцев замещают российские игроки, которые наращивают позиции и активность, подчеркнул господин Титов. По его словам, наиболее заметен этот процесс в депозитах с центральным контрагентом, где объем открытой позиции вырос на 40–45%, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
451
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
440
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
411
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
480
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
475
Весь список