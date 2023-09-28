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Объем денежных переводов физлиц из России в ряд соседних стран резко сократился

28 сентября 2023 13:56
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Объем денежных переводов физлиц из России в ряд соседних стран резко сократился

Объем денежных переводов физлиц из России в ряд соседних стран резко сократился в июле 2023 года по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. В направлении Казахстана они рухнули почти в 6,5 раза — с 114,7 до 17,7 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Примерно вдвое сократилось количество переведенного в Армению и Киргизию — до 223,5 и 132,2 миллиона долларов соответственно. Грузия также показала отрицательную динамику, но там показатель уменьшился в 1,4 раза, до 73,8 миллиона долларов.

Впервые с начала весны 2022 года объем переводов из России сократился в мае текущего года. Тогда после его 13-месячного роста россияне перевели в Казахстан, Армению, Грузию и Киргизию 625,9 миллиона долларов, что 33 процента меньше, чем в предыдущем году.

Ранее Центробанк Армении привел данные, согласно которым в первом квартале текущего года из России в страну было переведено 1,2 миллиарда долларов — в пять раз больше, чем в январе-марте 2022-го, пишет Лента.

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