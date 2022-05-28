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Назван равновесный курс рубля

28 мая 2022 13:31
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Назван равновесный курс рубля

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали равновесный курс рубля. Об этом сообщил РБК.

По мнению специалистов, «золотой серединой» сейчас является курс в диапазоне 60–65 рублей за доллар. При этом они отметили, что ранее, до введения западных санкций, курс был занижен по причине действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

Кроме того, экономисты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса. В последнем случае на данный момент прослеживается значительный перевес в сторону сальдо (разница между входящими финансовыми потоками и затратами в балансе предприятия или страны — прим. «Ленты.ру»). «Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля», — рассказали эксперты.

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