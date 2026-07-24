Назван полный список банков, компаний и физлиц, попавших в 21-й пакет санкций ЕС

Это крупнейшее расширение персональных и корпоративных санкций Евросоюза за последние четыре года. Под ограничения попали 218 физических и юридических лиц, включая 48 человек и 170 организаций

Евросоюз опубликовал полный список физических и юридических лиц, которые вошли в 21-й пакет санкций против России. О принятии пакета Совет ЕС сообщил ранее 23 июля.

Списоек можно посмотреть здесь.

Ограничения также затронули крупные российские финансовые учреждения и компании, среди которых Московская биржа, WB Банк, ООО «А7-Агент» и ООО «А71», связанные с российской системой международных платежей A7. Кроме того, ЕС запретил проводить транзакции с 14 платформами, оказывающими услуги в сфере криптовалют и базирующимися в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Киргизии и Белоруссии.

Евросоюз также впервые предусмотрел возможность полного запрета на предоставление услуг с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. В Совете ЕС назвали эту меру механизмом сдерживания государств, на территории которых работают платформы, «помогающие России обходить санкции».

В списке

Куйбышевский НПЗ;

Новокуйбышевский НПЗ;

«Татнефть-Самара».

Экспортные ограничения также введены в отношении 51 организации, которые, по версии европейских властей, способствуют обходу Россией санкций. Среди них есть компании из Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ.