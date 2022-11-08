Набиуллина заявила о смещении ситуации в мировой экономике в худшую сторону

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Ситуация в мировой экономике смещается в сторону более плохого варианта. Об этом 8 ноября заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишут "Известия".

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации», — сказала она на заседании комитетов Госдумы.

Глава ЦБ отметила, что России необходимо создавать всеми способами условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется в последующие годы. При этом банковская система, по ее словам, выдержала последние испытания.

«Банковская система, несмотря на то что именно на нее пришелся первый и самый мощный удар, хорошо выдержала шоки этого года, сохраняет потенциал для кредитования, запас прочности», — сказала Набиуллина.

Также она высказалась о предложениях искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам.

«Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, соответственно, это повлияет на все денежно-кредитные условия», — обратила внимание председатель ЦБ РФ.

Кроме того, глава Банка России призвала не преуменьшать влияние санкций на экономику страны. По ее словам, отгородиться от ограничений и последствий не получится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев