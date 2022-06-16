Набиуллина заявила, что в российской экономике "по-прежнему" не будет

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Ситуация в экономике России сейчас сложная, поэтому важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения; "по-прежнему" в экономике уже не будет - внешние условия для России ухудшились значительно и надолго, если не навсегда, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное", - сказала она, выступая на ПМЭФ.

"Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет… Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт - с премией", - отметила глава ЦБ.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее жесткий прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%, однако в начале июня заявил, что в июле может пересмотреть прогноз, поскольку фактическое снижение экономической активности во втором квартале оказалось меньше ожидаемого.

Минэкономразвития ожидает спада ВВП РФ в текущем году на 7,8%. А наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в этом году не превысит 5%, сообщает РИА Новости.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.