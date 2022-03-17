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На фоне санкций выросло доверие к рублю как средству хранения сбережений

17 марта 2022 13:09
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На фоне санкций выросло доверие к рублю как средству хранения сбережений

Всего два месяца назад хранить накопления в отечественной валюте считало допустимым минимальное с 2014 года количество россиян. Сейчас доверие к рублю выросло, а к доллару и евро, напротив, снизилось.

В том, что сегодня стоит хранить сбережения в рублях, уверен практически каждый второй россиянин (47%), в долларах — каждый третий, в евро — 31% опрошенных. Расстановка сил поменялась. Еще два месяца назад лидирующие позиции были у американской валюты (46%), держать сбережения в евро считали целесообразным 44% россиян, в рублях — 41%.

В качестве лучшей валюты для хранения сбережений рубль сегодня называют более чем в 2 раза чаще, чем доллар (33 и 15% соответственно), у евро всего 8% голосов. В январе позиции рубля и доллара были равны (по 23%), а евро лучшим средством для сохранности накоплений называли почти в 2 раза чаще (15%).

Чем старше опрошенные, тем меньше доверия они демонстрируют к иностранным валютам, и больше — к рублю. Среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. два месяца назад было больше всего сторонников доллара и евро, сейчас же — сторонников вложений в другие валюты (фунты стерлингов, швейцарские франки, иены и проч.).
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 361
  • Время проведения: 9—14 марта 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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