Минимальная ставка по ипотеке в ВТБ составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья

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Банк ВТБ принял решение с понедельника, 28 февраля, поднять ставки на 4 п. п., теперь минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья, передает ТАСС.

"С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на 4 п. п., минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья. Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней. Для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта (включительно)", - уточняется в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В банке уточнили, что вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций. При этом кредитная организация приняла решение не повышать ставки по льготным ипотечным программам. Ставка по ипотеке с господдержкой по-прежнему составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке - 0,1%, по "семейной" - от 4,7% (от 4,3% в Дальневосточном федеральном округе).

Рефинансирование

На фоне роста ставок на рынке ипотеки ВТБ также приостановит с 28 февраля оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов. "В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов", - отмечается в сообщении.

"ВТБ продолжает обслуживать всех клиентов, мы готовы индивидуально решать каждый вопрос наших заемщиков. Менеджеры банка консультируют их в полном объеме. При поддержке правительства и Центрального банка мы приложим все усилия для стабильного развития рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования в России. Уверены, что мера по "охлаждению" рынка кредитования окажется временной и скоро банки смогут вернуться к более доступным ставкам", - подчеркнули в пресс-службе банка.

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