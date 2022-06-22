Михаил Мишустин подписал указ о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в среду, 22 июня, постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%, пишут "Известия".

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», — отметил он в ходе заседания правительства.

Отмечается, что после снижения ставки срок действия программы (до конца года) и ее параметры останутся прежними.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин