МГУ выбрал российский сервис SberJazz для организации онлайн-мероприятий и дистанционного обучения

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МГУ имени М. В. Ломоносова выбрал сервис для видеоконференций SberJazz одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного учебного процесса, сообщает m.gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Сбера.

«Мы очень рады, что МГУ, ведущий вуз России, выбрал для себя SberJazz. Развивая наш сервис видеоконференций, мы уделяем особое внимание именно потребностям образовательного сектора. SberJazz направлен на то, чтобы позволить преподавателям проводить качественное обучение, не находясь рядом с учащимися, удерживать их внимание, использовать интерактивные инструменты, создавать лучшие условия для усвоения материала как для тех студентов, которые лучше воспринимают на слух, так и для тех, кому важна визуальная составляющая», — отметил директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев.

В Сбере рассказали, что SberJazz отличается простым и удобным подключением и доступен с любого устройства. Преподаватели во время семинаров и лекций могут управлять действиями учащихся, а для студентов предусмотрена кнопка «поднять руку», чат с реакциями, одновременная демонстрация экрана сразу несколькими участниками.

«В текущих условиях очень важно использовать только те программные продукты, которые обеспечивают на высочайшем уровне надежность подключения и равный доступ для всех участников учебного процесса. Мы благодарны команде Сбера за предоставленный сервис SberJazz, который дает большие возможности по организации онлайн-мероприятий. SberJazz позволит нам не только подключать активных участников, но и обеспечить трансляцию для большого числа слушателей», — отметил директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М.В.Ломоносова Денис Янышев.

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