Mastercard заблокировала нескольким финансовым учреждениям из РФ доступ к платежной сети

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Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе "многим финансовым институтам" из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении главы Mastercard Майкла Мибаха, опубликованном в понедельник на сайте корпорации.

"В результате введения санкций мы заблокировали многим финансовым институтам доступ к платежной системе Mastercard", - отметил глава корпорации. По его словам, Mastercard в ближайшее время продолжит сотрудничать с регуляторами "для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства", пишет ТАСС.