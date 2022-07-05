Курс рубля резко упал

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В ходе торгов на Моcковской бирже курс рубля начал резко снижаться по отношению к доллару и евро. С начала дня российская валюта опустилась к ним почти на десять процентов, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:15 доллар торгуется на уровне 60 рублей, а евро — 61,3 рубля. Индекс Мосбиржи незначительно снижается, на 0,13 процента, а индекс РТС упал на 7,2 процента.

Ослабление российской валюты происходит на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова о готовности к валютным интервенциям в целях не допустить опасного для бюджета курса, пишет Лента.