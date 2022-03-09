Курс доллара вырос на 15 рублей и впервые превысил 120 рублей

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Спрос на доллары и евро на валютном рынке остается высоким.

Курс доллара с начала торгов 9 марта вырос на 15,8, или 15,1%, до 120,81 по состоянию на 11:35 мск 9 марта, свидетельствуют данные торгов. Это новый исторический максимум по паре доллар-рубль.



Курс евро растет на 10,41, или 8,8%, до 129,4, что также стало историческим максимумом для биржевого курса.



Российская валюта слабеет по отношению к доллару и евро на фоне отказа западных стран от импорта российских энергоносителей.



«Сегодня мы ориентируемся на переход пары доллар-рубль в диапазон 115–125. Не исключаем возможной поддержки национальной валюте со стороны отложенных операций экспортеров», — ранее сообщил главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.



«Скорее рано, чем поздно усилия Банка России начнут приносить результаты и рубль начнет укрепляться. Возможно, это произойдет уже сегодня, ведь на рынок должна выйти накопленная за праздники валютная выручка, 80% которой экспортеры обязаны продавать», — заявил главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов



О запрете импорта энергоносителей из России объявил 8 марта президент Джо Байден, подчеркнув, что не все западные партнеры смогут присоединиться к эмбарго. После выступления Байдена прекратить поставки нефти из России к концу 2022 года решила и Великобритания, пишет РБК.



Отказ от российской нефти «приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка», стоимость нефти может превысить $300, ранее утверждал вице-премьер РФ Александр Новак.



Банк России ввел ряд временных ограничений на снятие наличных. С 9 марта по 9 сентября нельзя снимать с валютных вкладов более $10 тыс. наличными. Остальные средства можно снять в рублях по рыночному курсу. Банки в период ограничений не будут продавать гражданам наличную валюту. При этом ЦБ уточнил, что все средства граждан сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад.



«В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму $10 тыс., то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте», — уточнил регулятор.

