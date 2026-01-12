Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году ожидается много магнитных бурь
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году
20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима
Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Россия стала самым крупным поставщиком гречки в США
АТОР: отмена виз для туристов из Индии усилит въездной туризм в Россию
Курс доллара в 2026 году может опуститься ниже 70 рублей

213
курс доллара в 2026 году может опуститься ниже 70 рублей

Курсы доллара и евро в 2026 году могут спуститься ниже отметок 70 и 80 рублей соответственно. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вижу потенциал укрепления рубля в 2026 году на значениях ниже 70 рублей за доллар и ниже 80 рублей за евро», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт объяснил этот процесс тем, что уровень доверия россиян к валютам недружественных стран станет понижаться из-за возрастания спроса среди граждан РФ на совершение туристических поездок по своей стране или в дружественные их Родине государства.

Экономист рекомендовал согражданам пересмотреть структуру своих сбережений и отказаться от хранения средств в иностранной валюте, отметив, что это будет и надежнее, и психологически спокойнее, пишут "Известия"

По словам Балынина, наиболее выгодным финансовым инструментом в настоящее время остаются банковские вклады, которые в соответствии с текущими предложениями позволяют получать доходность на уровне 15–16% годовых. Например, при среднем размере вклада в 663 тыс. рублей ежемесячный доход может составлять около 8,3 тыс. рублей, подытожил эксперт.

