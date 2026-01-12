курс доллара в 2026 году может опуститься ниже 70 рублей

Курсы доллара и евро в 2026 году могут спуститься ниже отметок 70 и 80 рублей соответственно. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Вижу потенциал укрепления рубля в 2026 году на значениях ниже 70 рублей за доллар и ниже 80 рублей за евро», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт объяснил этот процесс тем, что уровень доверия россиян к валютам недружественных стран станет понижаться из-за возрастания спроса среди граждан РФ на совершение туристических поездок по своей стране или в дружественные их Родине государства.

Экономист рекомендовал согражданам пересмотреть структуру своих сбережений и отказаться от хранения средств в иностранной валюте, отметив, что это будет и надежнее, и психологически спокойнее, пишут "Известия".

По словам Балынина, наиболее выгодным финансовым инструментом в настоящее время остаются банковские вклады, которые в соответствии с текущими предложениями позволяют получать доходность на уровне 15–16% годовых. Например, при среднем размере вклада в 663 тыс. рублей ежемесячный доход может составлять около 8,3 тыс. рублей, подытожил эксперт.