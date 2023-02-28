Курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля

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Российский рубль после неуверенной динамики на открытии торгов показал резкий рост на фоне снижения курса американской валюты. Об этом 28 февраля свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, американский доллар во вторник впервые с 20 февраля опустился ниже 74 рублей. Китайский юань торгуется чуть выше 10,6 рубля, а европейская валюта евро заняла позицию ниже 78,5 рубля.

Расчетами на «завтра» курс доллара на 7:40 мск снизился на 60 копеек — до 74 рублей, юань опустился на 8 копеек (до 10,63 рубля), евро — на 83 копейки (78,48 рубля), пишут "Известия".