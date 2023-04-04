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В начале торгов на Московской бирже во вторник, 4 апреля, курс евро превысил 86 рублей впервые с 15 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки. Курс доллара подошел к уровню 79 рублей.

По состоянию на 7:55 евро торгуется по 86,08 рубля, доллар — 78,87 рубля. Обе валюты прибавляют более процента, обновляя максимумы почти за год.

Ослабление рубля наблюдается на фоне завершения налогового периода в марте, что существенно снижает приток валюты на биржу. Пока этот фактор перекрывает резкое подорожание нефти на мировых рынках, что связано с неожиданным дополнительным сокращением добычи стран ОПЕК+, о котором стало известно на минувших выходных, пишет Лента.