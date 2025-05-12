Курс биткоина взлетел на новости о соглашении США и Китая

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Цена первой криптовалюты поднялась выше $105 тыс., обновив максимум с конца января



Утром 12 мая курс биткоина (BTC) резко вырос и приблизился к отметке $106 тыс., это произошло впервые с конца января. На бирже Binance цена актива достигла $105,8 тыс. До исторического максимума, зафиксированного 20 января на уровне около $109 тыс., остается чуть более 3%.



На 11:00 мск BTC торгуется около отметки $104,4 тыс. За сутки актив подорожал на 1%. Рост цены биткоина начался после того, как министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли КНР Ли Ченьян сообщили, что стороны достигли соглашения по торговым пошлинам. Пекин снизит тарифы с 125% до 10%, а Вашингтон — с 145% до 30%, пишет РБК.



