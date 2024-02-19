Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с Москвой и закрыли счета россиян

124

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на фоне риска вторичных санкций начали ограничивать работу с клиентами из России, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что финансовые учреждения остановили расчеты с Москвой, запретив россиянам принимать и отправлять платежи. Также под ограничения попали компании, собственниками которых являются граждане России.

Бизнесмены уточнили, что проблемы с банками в ОАЭ появились гораздо раньше, чем президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях в конце прошлого года. По их словам, сегодня у российских компаний практически нет возможности открыть счет.

Ранее известный своей антироссийской позицией американский сенатор Линдси Грэм вновь предложил внести Россию в составляемый США список стран — спонсоров терроризма. По словам политика, это позволит Вашингтону ввести больше санкций против Москвы, пишет Лента.