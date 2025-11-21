Каждый 15-й житель Самарской области уже использует Программу долгосрочных сбережений

140

Более 190 тысяч жителей Самарской области уже присоединились к Программе долгосрочных сбережений (ПДС), сформировав общий объем накоплений свыше 10 млрд рублей. ПДС пользуется уже более 6,5% взрослого населения региона. Об этом стало известно на открытии 7-го этапа Всероссийской эстафеты «Мои финансы» в Самаре.

ПДС помогает целенаправленно копить на важные цели — от пенсии до крупных покупок, причем не только сохранить, но и приумножить средства благодаря софинансированию и налоговым льготам. Эксперты подчеркивают: программа наглядно доказывает, что финансовая грамотность — это не теория, а конкретные инструменты для улучшения благосостояния.

Как отметила зампред правительства области Ольга Собещанская, ПДС — это реальный инструмент для роста капитала, который учит осознанно управлять финансами.