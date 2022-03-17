Как получить отсрочку платежей по ипотеке: отвечают Госуслуги

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Россиянам рассказали, как можно получить отсрочку платежей по ипотеке в 2022 году. Рекомендации опубликовали в телеграм-канале «Госуслуги: для родителей».

«С 2019 года заемщики в сложной жизненной ситуации с ипотекой могут получить отсрочку платежей до полугода. Эта возможность предоставлена статье 6.1-1 закона о потребительском кредите. Такую отсрочку называют ипотечными каникулами», – говорится в сообщении.

Также граждане могут получить отсрочку по любым другим кредитам. Это могут быть потребительские, автокредиты или же кредитные карты. Такие кредитные каникулы действовали в 2020 году, сейчас они снова заработали в марте 2022 года с новыми лимитами.

Отмечается, что для получения отсрочки по ипотеке гражданам нужно обратиться в банк с заявлением.

Ранее сообщалась, в Госдуме заявили, что льготную ставку по ипотеке могут поднять до 12 процентов, пишет ФедералПресс.