Группа "Интеррос" приобретает 35% акций головной структуры российской группы "Тинькофф"

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Группа "Интеррос" покупает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Об этом сообщил "Интеррос" в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

"Группа "Интеррос" приобретает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской Группы "Тинькофф". Сделка получила согласование Центрального Банка РФ", - говорится в сообщении.

Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что "Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ.

"Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов", - прокомментировал сделку Потанин.

Основатель Группы "Тинькофф" Олег Тиньков сказал, что горд, что вместе со своей командой "построил с нуля лучший банк в стране". "Консенсус в нашей индустрии - это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - добавил он.

По словам председателя правления "Тинькофф" Станислава Близнюка, сделка с "Интерросом" открывает новую страницу в истории группы "Тинькофф". "Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, ее талантливой управленческой команде и уникальной ДНК "Тинькофф", во главе которой всегда стоял подход client first. Наш менеджмент остается привержен ценностям "Тинькофф" и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост ее капитализации", - заключил Близнюк.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС