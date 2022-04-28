Я нашел ошибку
Главные новости:
Сделка получила согласование Центрального Банка РФ.
Группа "Интеррос" приобретает 35% акций головной структуры российской группы "Тинькофф"
В праздничном салюте примут участие более 20 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
В Самарской области артиллеристы ЦВО провели генеральную репетицию салюта в честь Дня Победы
В конкурсе «Страж порядка» приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 6 единиц военной техники.
Подразделения военной полиции ЦВО посоревновались в конкурсе «Страж порядка» под Самарой
Усилия облправительства по преодолению кризиса в экономике, стабилизации рынка труда оценил председатель Федерации профсоюзов СО Дмитрий Колесников.
Профсоюзы региона положительно оценивают работу облправительства в условиях пандемии
Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне – пройдёт на площади Куйбышева в Самаре 9 мая. 
В Самаре пройдут репетиции военного парада
Так, 29 апреля и 6 мая расписание устанавливается по рабочему дню «пятница», 30 апреля, 1, 2, 7, 8, 9 мая – по выходному дню «суббота».
С 29 апреля по 11 мая в Самарской области изменится график движения некоторых пригородных поездов
Сегодня подрядчик вышел на улицу Молодогвардейскую – в сквер «Шанхай».
В Самаре обработают все общественные пространства от клещей и грызунов
Самарская область прошла отопительный сезон 2021-2022 года без нареканий со стороны контролирующих органов.
Самарский регион принял участие во Всероссийском совещании по итогам прохождения отопительного сезона
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
0.17
EUR 75.92
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре отметят международный день танца
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Группа "Интеррос" приобретает 35% акций головной структуры российской группы "Тинькофф"

28 апреля 2022 20:40
137
Сделка получила согласование Центрального Банка РФ.

Группа "Интеррос" покупает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф". Об этом сообщил "Интеррос" в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

"Группа "Интеррос" приобретает 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской Группы "Тинькофф". Сделка получила согласование Центрального Банка РФ", - говорится в сообщении.

Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что "Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы Группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ.

"Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов", - прокомментировал сделку Потанин.

Основатель Группы "Тинькофф" Олег Тиньков сказал, что горд, что вместе со своей командой "построил с нуля лучший банк в стране". "Консенсус в нашей индустрии - это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - добавил он.

По словам председателя правления "Тинькофф" Станислава Близнюка, сделка с "Интерросом" открывает новую страницу в истории группы "Тинькофф". "Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, ее талантливой управленческой команде и уникальной ДНК "Тинькофф", во главе которой всегда стоял подход client first. Наш менеджмент остается привержен ценностям "Тинькофф" и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост ее капитализации", - заключил Близнюк.

 

 

Фото:    Петр Ковалев/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области.
28 апреля 2022  18:21
По инициативе Дмитрия Азарова будет оказана дополнительная поддержка ветеранам и воспитанникам детского центра региона
268
Министерство туризма Самарской области поделилось планами на ближайшую перспективу
28 апреля 2022  12:12
Министерство туризма Самарской области поделилось планами на ближайшую перспективу
219
Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве
28 апреля 2022  11:02
Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве
292
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников скорой медицинской помощи
28 апреля 2022  10:53
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников скорой медицинской помощи
248
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
698
Весь список