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Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Банка России на новый срок полномочий, передает ТАСС.

Кандидатура Набиуллиной была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за прошедший год.

Набиуллина возглавила ЦБ в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ с 2002 года. В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий Набиуллиной во главе Банка России еще на пять лет, то есть срок ее полномочий заканчивается в июне 2022 года.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС